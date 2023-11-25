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    «Балтика» — «Спартак». Ставка (к. 1.83) и прогноз на РПЛ 25 ноября 2023 года

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    Квинси Промес
    Калининградская «Балтика» дома сыграет со «Спартаком» Москва в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 25 ноября, 19:45 (мск). «Балтика» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:45 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Балтика»

    Команда Сергея Игнашевича продолжает находиться в зоне вылета с 12 очками. При этом она играет довольно уверенно и почти никому не сдалась без боя. По многим статистическим показателям калининградцы недобрала очков в РПЛ.

    В последнем туре «Балтика» сыграла на выезде с «Пари Нижним Новгородом» вничью со счетом 0:0. Игра получилась не самой привлекательной, команды в первую очередь заботились об обороне собственных ворот и почти ничего не создали у чужих.

    Коэффициенты матча Балтика — Спартак

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    Калининградский клуб понес серьезную потерю в 14-м туре, когда был травмирован основной голкипер Евгений Латышонок. Со «Спартаком» он также пропустит встречу. Не будет и другого важного игрока Владислава Лазарева, который в этом году больше не сыграет.

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    • «Балтика» продолжает играть в силовой манере, отлично использует стандартные положения, многочисленные иностранцы вписались в основной состав и с каждым туром действуют все увереннее и увереннее, поэтому «Спартаку» точно легко не будет.

    «Спартак»

    После первого круга «красно-белые» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице с 24 очками. Но до третьей позиции расстояние почти ничего — одно очко. В двух последних матчах подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу и сыграли вничью.

    Сначала была игра с «Локомотивом» (1:1), которая получилась не самой яркой, там единственный гол забил Антон Зиньковский. В 15-м туре на своем поле «Спартак» смог обыграть «Ростов» — 2:1.

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    Уже к 15-й минуте команда повела со счетом 2:0, но затем сбавила обороты и позволила сопернику сначала сократить отставание в счете, а затем чуть было не вырвать ничейный результат. За «Спартак» забивали Михаил Игнатов и Квинси Промес.

    Голландец после конфликта Абаскаля с Соболевым выходит на острие атаки, но часто меняется местами с подвижной тройкой полузащитников в лице Михаила Игнатова, Антона Зиньковского и Хесуса Медины. Каждый из них по ситуации оказывается в роли нападающего, врываясь из глубины, чем сильно запутывают оборону соперника.

    Прогноз и ставка

    Перед этой встречей «Спартак» букмекеры считают фаворитом. На его победу дают — 2,13. На «Балтику» — 3,50. Ничья — 3,70.

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    На своем поле команда Сергея Игнашевича действует очень агрессивно, в Калининграде отличная поддержка болельщиков на стадионе, поэтому хозяева постараются действовать с позиции силы.

    У «Спартака» есть проблемы в обороне, которые преследуют команду на протяжении всего сезона. Абаскаль постоянно тасует различные сочетания, но никак не может найти оптимальный вариант. Зато в атаке вроде он его обнаружил. Неплохим вариантом для ставки в этой игре станет «обе забьют» за 1,82.

    В качестве рискового прогноза можно попробовать взять «победу Балтики» за 3,50. Многие спартаковцы разъезжались по сборным, там поймали кучу эмоций, как после победы над Кубой или выхода Сербии на чемпионат мира.

    Хозяева тренировались все это время почти в полном составе и намерены завершить год домашней победой.

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    «Балтика» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются забитыми голами
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