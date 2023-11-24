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    Алавес — Гранада смотреть онлайн

    24.11.2023 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Алавес — Гранада

    Футбол Примера (Ла Лига) Алавес Гранада Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 24.11.2023 Алавес и Гранада начнут матч в испанской Примере.

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    Алавес — Гранада

    Последний матч между собой: Алавес — Гранада 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Алавес»).

    Трансляция

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