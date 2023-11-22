ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дерек Брансон3 титульных боя с участием россиян, дебют звезды UFC Брансона. Анонс карда PFL 10
  • 14:23
    • Узбекистан U17 обыграл юниоров из Англии в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет
  • 12:50
    • Игроки «МЮ» считают, что в слабом старте сезона виноват тен Хаг
  • 12:07
    • Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы
  • 11:49
    • Официально: «Нефтехимик» продлил контракт с Леонтьевым
    Все новости спорта

    Узбекистан U17 обыграл юниоров из Англии в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет

    Англия U17 — Узбекистан U17: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Узбекистан U17 неожиданно обыграл юниорскую сборную Англии (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет.

    Узбекистан U17
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Узбекистан U17

    Первый гол номинальные гости забили уже на 4-й минуте встречи. Нападающий Узбекистана U17 Амирбек Саидов точным ударом вывел свою команду вперед.

    На 35-й минуте Англии U17 удалось сравнять счет благодаря голу форварда Джоэла Ндалы.

    На 67-й минуте встречи юниорская сборная Узбекистана вновь вышла вперед. На сей раз отличился полузащитник гостей Лазизбек Мирзаев.

    После победы над юниорами Англии Узбекистан U17 вышел в 1/4 финала чемпионата мира до 17 лет. В четвертьфинале сборная встретится с победителем пары Франция U17 — Сенегал U17.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА реабилитируется за поражение в армейском дерби
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Динамо» Москва сумеет добиться второй подряд домашней победы
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры