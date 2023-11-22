Англия U17 — Узбекистан U17: счет матча 1:2, обзор голов

неожиданно обыграл юниорскую сборную(2:1) в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет.

Первый гол номинальные гости забили уже на 4-й минуте встречи. Нападающий Узбекистана U17 Амирбек Саидов точным ударом вывел свою команду вперед.

На 35-й минуте Англии U17 удалось сравнять счет благодаря голу форварда Джоэла Ндалы.

На 67-й минуте встречи юниорская сборная Узбекистана вновь вышла вперед. На сей раз отличился полузащитник гостей Лазизбек Мирзаев.

После победы над юниорами Англии Узбекистан U17 вышел в 1/4 финала чемпионата мира до 17 лет. В четвертьфинале сборная встретится с победителем пары Франция U17 — Сенегал U17.