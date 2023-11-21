В 21:00 21.11.2023 Сербия U21 и Люксембург U21 начнут матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Сербия U21 — Люксембург U21

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Люксембург U21»).

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