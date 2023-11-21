Рафаэл Леау: Златан ругал меня, когда ничего не получалось и молчал, когда я был в порядке

Вингер «Милана»рассказал, как на его развитие повлиял партнер по команде

«Когда я хорошо играл, он ничего мне не говорил. Он говорил только тогда, когда я играл плохо. Он больше внимания уделял деталям. Дриблинг его не интересовал.

Иногда он говорил мне: "Рафа, ты должен принимать мяч вот так и сразу двигаться по направлению к воротам. Обладая таким талантом, ты не имеешь права так плохо обрабатывать мяч", — сказал португалец в подкасте 19F.

Рафаэл Леау стал футболистом "Милана" в 2019 году. Всего за команду он сыграл 139 матчей, забил 41 гол. Златан Ибрагимович покинул стан россонери летом 2023 года.