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    Рафаэл Леау: Златан ругал меня, когда ничего не получалось и молчал, когда я был в порядке

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    Вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как на его развитие повлиял партнер по команде Златан Ибрагимович.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Когда я хорошо играл, он ничего мне не говорил. Он говорил только тогда, когда я играл плохо. Он больше внимания уделял деталям. Дриблинг его не интересовал.

    Иногда он говорил мне: "Рафа, ты должен принимать мяч вот так и сразу двигаться по направлению к воротам. Обладая таким талантом, ты не имеешь права так плохо обрабатывать мяч", — сказал португалец в подкасте 19F.

    Рафаэл Леау стал футболистом "Милана" в 2019 году. Всего за команду он сыграл 139 матчей, забил 41 гол. Златан Ибрагимович покинул стан россонери летом 2023 года.

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