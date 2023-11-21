Италия сыграла вничью с Украиной и пробилась на Евро

Завершились две встречи отборочного раунда Евро-2024 в группе С.

В первой игре Украина и Италии не выявили победителя — 0:0.

Гости владели инициативой, создали больше моментов, подали больше угловых, чаще владели мячом, но забить в ворота Анатолия Трубина так и не смогли.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C Украина — Италия 0:0 Украина: Анатолий Трубин, Ефим Конопля (Александр Тымчик, 86'), Илья Забарный, Александр Сваток (Руслан Малиновский, 90'), Виталий Миколенко, Тарас Степаненко (Александр Пихаленок, 80'), Александр Зинченко (Даниил Сикан, 86'), Виктор Цыганков (Александр Зубков, 80'), Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Артем Довбик Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко, Алессандро Буонджорно, Франческо Ачерби, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Кьеза (Мойзе Кин, 81'), Николо Дзаньоло (Маттео Политано, 71'), Николо Барелла, Жоржиньо (Бриан Кристанте, 71'), Давиде Фраттези, Джакомо Распадори (Джанлука Скамакка, 46') Предупреждения: Алессандро Буонджорно (7'), Ефим Конопля (79')

Параллельный матч между сборными Северной Македонии и Англией не имел никакого турнирного значения. Он завершился вничью со счетом 1:1.

На 41-й минуте Энир Барди открыл счет в матче. Причем сначала он не реализовал пенальти, но смог добить мяч.

Англичане сравняли счет на 59-й минуте, когда Яни Атанасов срезал мяч в собственные ворота.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C Северная Македония — Англия 1:1 Голы: 1:0 Энис Барди (41'), 1:1 Гарри Кейн (59') Северная Македония: Столе Димитриевски, Йован Манев, Никола Серафимов, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Боян Димоски (Стефан Ашковски, 86'), Исник Алими (Tihomir Kostadinov, 75'), Яни Атанасов (Агон Элези, 90'), Энис Барди, Элиф Элмас, Боян Миовски (Милан Ристовски, 75') Англия: Джордан Пикфорд, Рико Льюис, Марк Гехи, Гарри Магуайр, Кайл Уолкер, Джек Грилиш (Маркус Рашфорд, 84'), Букайо Сака (Коул Палмер, 84'), Деклан Райс, Трент Александер-Арнольд (Калвин Филлипс, 84'), Олли Уоткинс (Гарри Кейн, 58'), Филип Фоден Предупреждения: Элиф Элмас (17'), Рико Льюис (40'), Трент Александер-Арнольд (56')

Окончательная таблица в группе С выглядит следующим образом: Анлия (20) — первое место, Италия (14) — второе, Украина (14) — третье, уступают по дополнительным показателям. Северная Македония (8) — четвертое. Мальта (0) — пятое.