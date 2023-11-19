Швеция — Эстония: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 10-го тура квалификации Евро-2024.

Первый гол в этом матче хозяева забили на 22-й минуте. Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон выпрыгнул выше всех и головой пробил в нижнюю часть ворот.

На 55-й минуте шведы удвоили свое преимущество. Полузащитник хозяев Эмиль Форсберг получил отличную передачу от партнера в штрафную и сходу пробил в правый угол ворот.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F Швеция — Эстония 2:0 Голы: 1:0 Виктор Классон (22'), 2:0 Эмиль Форсберг (55') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Виктор Линделёф, Филип Хеландер, Людвиг Аугустинсон, Деян Кулушевски, Йенс-Люс Каюсте (Кристофер Ольссон, 85'), Олбин Экдаль (Хуго Ларссон, 71'), Эмиль Форсберг (Маттиас Сванберг, 71'), Виктор Классон (Робин Куайсон, 85'), Виктор Дьёкереш Эстония: Карл-Якоб Хейн, Артур Пикк (Alex Matthias Tamm, 84'), Расмус Пеэтсон, Карол Метс, Максим Паскотши, Йоонас Тамм (Мяртен Кууск, 63'), Георгий Тунёв (Сергей Зенёв, 57'), Маркус Поом, Маттиас Кяйт, Богдан Ващук (Власий Синявский, 57'), Oliver Jurgens (Хенри Аниер, 63') Предупреждения: Мяртен Кууск (69'), Филип Хеландер (73'), Маркус Поом (90 + 1')

После этого матча Швеция занимает 3-е место в группе F с 10-ю очками в активе. Эстония — на последней 5-й позиции (1 балл).