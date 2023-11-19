«Динамо» Минск — Россия U21: счет матча 4:3, обзор голов

Молодежная сборнаяуступила минскому(3:4) в рамках товарищеского поединка.

В составе сборной России U21 дублем отметился Александр Кокшаров, забив свои голы на 86-й и 90-й минутах встречи. Еще один мяч отправил в ворота Александр Чупаёв на 44-й минуте.

У минского «Динамо» голами отличились Павел Седько на 8-й минуте, Александр Свирепа на 47-й минуте, Ориньо на 67-й и Алексей Вакулич на 81-й минуте.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Белшиной» 26-го ноября в рамках белорусской Высшей лиги.