ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»
  • 16:24
    • Россия U21 проиграла минскому «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Россия U21 проиграла минскому «Динамо» в товарищеском матче

    «Динамо» Минск — Россия U21: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Молодежная сборная России уступила минскому «Динамо» (3:4) в рамках товарищеского поединка.

    Александр Кокшаров — автор дубля в ворота минского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокшаров — автор дубля в ворота минского «Динамо»

    В составе сборной России U21 дублем отметился Александр Кокшаров, забив свои голы на 86-й и 90-й минутах встречи. Еще один мяч отправил в ворота Александр Чупаёв на 44-й минуте.

    У минского «Динамо» голами отличились Павел Седько на 8-й минуте, Александр Свирепа на 47-й минуте, Ориньо на 67-й и Алексей Вакулич на 81-й минуте.

    В следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Белшиной» 26-го ноября в рамках белорусской Высшей лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Грузия забьют друг другу
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли сербы разгромить болгар?
  • Сербия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Португалия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шотландия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры