Де Дзерби покидает «Брайтон»

Официальный сайт клуба АПЛобъявил об уходе с поста главного тренера итальянца

Соглашение было разорвано по обоюдному согласию. В заключительном 38-м туре против «Манчестер Юнайтед» «чайки» последний раз выйдут под руководством Де Дзерби.

Напомним, в СМИ давно циркулирует информация об интересе к итальянскому специалисту со стороны «Баварии» и «Барселоны».

Календарь и таблица АПЛ

Де Дзерби стал тренером «Брайтона» в сентябре 2022 года. В этом сезоне команда пока идет на 10-м месте в АПЛ с 48 очками и дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграла «Роме».