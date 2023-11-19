«Кубань» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:1 (1:0)

В матче 19-го тура Первой лиги краснодарскаясыграла вничью со— 1:1.

Первый гол на четвертой минуте забил центральный защитник Азат Байрыев. Голевую передачу ему отдал Нури Абдоков.

На 58-й минуте в составе «Кубани» был удален вратарь Дмитрий Терновский, на замену вышел опытный Юрий Нестеренко.

Но ему не удалось оставить ворота в неприкосновенности. На 90+2 счет сравнял полузащитник гостей Артем Симонян с передачи Дмитрия Бегуна.

Футбол. Россия. ФНЛ Кубань — СКА-Хабаровск 1:1 Голы: 1:0 Азат Байрыев (4'), 1:1 Simonyan A. (90+2') Кубань: Дмитрий Терновский, Азат Байрыев, Сослан Таказов, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Levin G., Reichmen B., Zhilov I. СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Магомед Мусалов, Андрюс Рукас, Томас Рукас, Юрий Бавин, Вячеслав Подберёзкин, Саид Алиев, Яо Жан Шарль Оливье, Sugrobov V., Begun D., Simonyan A. Предупреждения: Вячеслав Подберёзкин (3'), Илья Мосейчук (45'), Игорь Безденежных (56'), Азат Байрыев (59'), Иван Темников (62'), Николай Покидышев (73') Удаление: Дмитрий Терновский (58')

После 19-ти туров у «СКА-Хабаровск» 23 очка, и он идет в середине таблицы Первой лиги. «Кубань» идет на последней строчке с 17 баллами.