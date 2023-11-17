В 21:00 17.11.2023 Украина U21 и Люксембург U21 начнут матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Украина U21 — Люксембург U21

Последний матч между собой: Люксембург U21 — Украина U21 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина U21» — «Люксембург U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Украина U21»).

Трансляция

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