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    Украинская молодежка забьет и… пропустит

    Украина U21 — Люксембург U21. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Украина U21 — Люксембург U21
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    Украина U21 сыграет на своем поле с Люксембургом U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 21:00 мск. Украина U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Украина U21

    Украинцы лидируют в своей группе. «Желто-синие» выиграли во всех трех своих стартовых поединках отбора.

    В 3 матчах молодые украинцы настреляли 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды.

    Коэффициенты матча Украина U21 — Люксембург U21

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  • 1.0610.0021.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела сверхпродуктивно. Украина U21 переиграла английских сверстников (3:2).

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    Украинская молодежка — команда настоящих универсалов. Забить может кто угодно, да и ярко выраженного лидера, как такового, нет.

    И уж наверняка номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Украинцы не собираются сдавать лидерских полномочий.

    Люксембург U21

    Эта команда пока занимает 4 место в группе. В 4 поединках молодые люксембуржцы добыли всего 3 очка.

    Да и вообще, Люксембург U21 имеет проблемы с надежностью своих тылов. Пропущено уже 9 мячей, и это явно не предел.

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    • Последний свой поединок команда провела крайне неудачно. Люксембург U21 в равной борьбе уступил молодым азербайджанцам (2:3).

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. В родных стенах команда уступила «желто-синим» (0:3).

    Наверняка Люксембург U21 не будет лишь обороняться. Свои шансы у ворот украинцев у гостей уж точно будут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.09.

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    На викторию Люксембурга U21 дают — 26.00, ничья оценена — в 10.20.

    Украинская молодежка явно сильнее, однако и соперник способен выдать отдельный качественный поединок.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.79.

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    Украина U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Украинская молодежка забьет и… пропустит
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