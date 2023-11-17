Украина U21 сыграет на своем поле с Люксембургом U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 21:00 мск. Украина U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина U21

Украинцы лидируют в своей группе. «Желто-синие» выиграли во всех трех своих стартовых поединках отбора.

В 3 матчах молодые украинцы настреляли 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды.

Коэффициенты матча Украина U21 — Люксембург U21 1X2Новым игрокам 1.0610.0021.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела сверхпродуктивно. Украина U21 переиграла английских сверстников (3:2).

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Украинская молодежка — команда настоящих универсалов. Забить может кто угодно, да и ярко выраженного лидера, как такового, нет.

И уж наверняка номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Украинцы не собираются сдавать лидерских полномочий.

Люксембург U21

Эта команда пока занимает 4 место в группе. В 4 поединках молодые люксембуржцы добыли всего 3 очка.

Да и вообще, Люксембург U21 имеет проблемы с надежностью своих тылов. Пропущено уже 9 мячей, и это явно не предел.

Последний свой поединок команда провела крайне неудачно. Люксембург U21 в равной борьбе уступил молодым азербайджанцам (2:3).

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. В родных стенах команда уступила «желто-синим» (0:3).

Наверняка Люксембург U21 не будет лишь обороняться. Свои шансы у ворот украинцев у гостей уж точно будут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.09.

На викторию Люксембурга U21 дают — 26.00, ничья оценена — в 10.20.

Украинская молодежка явно сильнее, однако и соперник способен выдать отдельный качественный поединок .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.79.