Украина U21
Украинцы лидируют в своей группе. «Желто-синие» выиграли во всех трех своих стартовых поединках отбора.
В 3 матчах молодые украинцы настреляли 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды.
Коэффициенты матча Украина U21 — Люксембург U21
Свой последний поединок команда провела сверхпродуктивно. Украина U21 переиграла английских сверстников (3:2).
Украинская молодежка — команда настоящих универсалов. Забить может кто угодно, да и ярко выраженного лидера, как такового, нет.
И уж наверняка номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Украинцы не собираются сдавать лидерских полномочий.
Люксембург U21
Эта команда пока занимает 4 место в группе. В 4 поединках молодые люксембуржцы добыли всего 3 очка.
Да и вообще, Люксембург U21 имеет проблемы с надежностью своих тылов. Пропущено уже 9 мячей, и это явно не предел.
Последний свой поединок команда провела крайне неудачно. Люксембург U21 в равной борьбе уступил молодым азербайджанцам (2:3).
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. В родных стенах команда уступила «желто-синим» (0:3).
Наверняка Люксембург U21 не будет лишь обороняться. Свои шансы у ворот украинцев у гостей уж точно будут.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.09.
На викторию Люксембурга U21 дают — 26.00, ничья оценена — в 10.20.
Украинская молодежка явно сильнее, однако и соперник
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.79.