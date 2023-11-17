В 20:00 17.11.2023 Германия U21 и Эстония U21 начнут матч в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Германия U21 — Эстония U21

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