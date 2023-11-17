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    Молодые немцы пощадят эстонцев

    Германия U21 — Эстония U21. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Германия U21 — Эстония U21
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    Юссуфа Мукоко
    Германия U21 сыграет на своем поле с Эстонией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Германия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 17 Ноября 2023 года
    Германия U21
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    •  Германия U21 20:00 Эстония U21 Эстония U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
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    Германия U21

    Немцы пока сыграли лишь 2 поединка. В них команда добыла две виктории, и теперь нужно догонять поляков.

    Причем молодые косовары были разгромлены (3:0). Да и вообще, состав немецкой молодежки напичкан перспективными игроками.

    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Германия U21 сломила сопротивление болгарских сверстников (3:2).

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    Отметим эффективность Юссуфы Мукоко. Форвард дортмундской «Боруссии» настрелял уже 5 мячей в 2 матчах.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Немцы не должны испытать проблем в матче со скромным оппонентом.

    Эстония U21

    Эта команда прогнозировано пасет задних. В 4 матчах квалификации молодые эстонцы потерпели 3 поражения.

    В четырех сыгранных матчах Эстония U21 забила всего лишь однажды. А вот в собственные ворота пропущено 9 мячей.

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    • Последний свой поединок эстонская молодежка провела крайне неудачно. Молодые эстонцы были разгромлены Польшей U21 (0:5).

    И уж совсем очевидно, что гости будут пытаться как можно дольше продержаться. Впрочем, сдержать атаки немцев будет очень сложно.

    Наверняка Эстония U21 мотивирована проявить себя на фоне явного фаворита. Дать бой сильным немцам — уже отличная мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.01.

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    На викторию Эстонии U21 дают — 55.00, ничья оценена — в 17.00.

    Немецкая молодежка явно сильнее, однако вряд ли будет особо надрываться в матче с записным аутсайдером.

    Наш прогноз — Тотал меньше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.26.

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    Германия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые немцы пощадят эстонцев
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