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    Аргентина — Уругвай смотреть онлайн

    17.11.2023 в 03:00 начнется матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Аргентина — Уругвай

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Уругвая
    В 03:00 17.11.2023 Аргентина и Уругвай начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

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    Аргентина — Уругвай

    Последний матч между собой: Уругвай — Аргентина 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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