В 03:00 17.11.2023 Аргентина и Уругвай начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Аргентина — Уругвай

Последний матч между собой: Уругвай — Аргентина 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Смотреть онлайн

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Аргентина — Уругвай доступны сотни других матчей.

Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аргентина»).

Трансляция

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Уругвай.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 17.11.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам