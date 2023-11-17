17 ноября в матче южноамериканской квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Аргентины и Уругвая. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 мск. Аргентина — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

После того, как Аргентина выиграла ЧМ-2022 в Катаре, многие смирились с тем, что Лионель Месси уйдет из национальной сборной. Однако форвард остался. И, скорее всего, Месси захочет помочь команде на мундиале в 2026 году, если аргентинцы туда попадут.

Аргентина блестяще стартовала в квалификации на ЧМ-2026. В четырех матчах одержаны три победы. Команда набрала девять очков и вырвалась в лидеры.

В отборе на ЧМ-2026 аргентинцы еще не пропускали. Подопечные Скалони больше делают упор на надежную игру в обороне, чем высокую результативность в атаке. Отаменди и Ромеро смотрятся в защите очень хорошо.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива победная серия в 14 побед во всех турнирах, так что действующий чемпион мира является безоговорочным фаворитом поединка.

Уругвай

Последний раз сборная Уругвая не смогла отобраться в финальную часть ЧМ в 2006 году. После того она осечек в отборах не допускала и в 2010 году даже стала бронзовым призером.

А вот на мундиале 2022 года в Катаре «Чарруа» выступили неудачно и не смогли преодолеть даже групповой этап, оказавшись в квартете ниже Португалии и Южной Кореи.

И после мирового форума уругвайцы провели сперва четыре товарняка, выиграв три из них и расписав одну мировую. А осенью стартовали и в квалификации ЧМ-2026, где даже обыграли Бразилию и занимают 2-е место.

В девяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при шести победах и двух ничьих, так что «Селесте» способны остановить грозного соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Аргентину, коэффициент на победу которой равен 1,57. Успех Уругвая оценивается в 6,68, ничья — в 3,94.

В трех из четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,04, ведь в трех из четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.