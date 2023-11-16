Италия поиздевалась над Сан-Марино в отборе на молодежное Евро-2025, победы Грузии и Казахстана

Завершился ряд матчей квалификации Евро-2025 среди молодежных сборных.

В группе С сборная Грузии на выезде переиграла команду Северной Македонии со счетом 1:0. Единственным голом отметился Саба Мамацашвили.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C Северная Македония U21 — Грузия U21 0:1 Гол: 0:1 Saba Mamatsashvili (54') Предупреждение: Mario Ilievski (90 + 11')

В группе G сборная Греции в родных стенах одолела команду Фарерских островов — 3:0. Авторами голов стали Христос Цолис, Георгиос Кутциас и Николаос Зуглис.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G Греция U21 — Фарерские острова U21 3:0 Голы: 1:0 Христос Дзолис (5'), 2:0 Георгиос Куциас (51'), 3:0 Nikolaos Zouglis (57') Удаление: Георгиос Куциас (80')

В группе В Казахстан в гостях справился с Мальтой с результатом 2:0. Точными ударами отличились Айбар Абдулла и Дамир Касабулат.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B Мальта U21 — Казахстан U21 0:2 Голы: 0:1 Aybar Abdulla (52'), 0:2 Damir Kassabulat (72')

И, наконец, в группе А сборная Италии на чужом поле разгромила Сан-Марино со счетом 7:0. Дублем отметился Уилфред Гнонто, еще по голу на счету Лоренцо Пиролы, Кристиана Вольпато, Джованни Фаббиана, Франческо Пио Эспозито и Алессандро Бьянко.