Италия поиздевалась над Сан-Марино в отборе на молодежное Евро-2025, победы Грузии и Казахстана

Молодежная сборная Италии Фото: globallookpress.com
В группе С сборная Грузии на выезде переиграла команду Северной Македонии со счетом 1:0. Единственным голом отметился Саба Мамацашвили.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
Северная Македония U21 — Грузия U21 0:1
Гол: 0:1 Saba Mamatsashvili (54') Предупреждение: Mario Ilievski (90 + 11')
В группе G сборная Греции в родных стенах одолела команду Фарерских островов — 3:0. Авторами голов стали Христос Цолис, Георгиос Кутциас и Николаос Зуглис.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
Греция U21 — Фарерские острова U21 3:0
Голы: 1:0 Христос Дзолис (5'), 2:0 Георгиос Куциас (51'), 3:0 Nikolaos Zouglis (57') Удаление: Георгиос Куциас (80')
В группе В Казахстан в гостях справился с Мальтой с результатом 2:0. Точными ударами отличились Айбар Абдулла и Дамир Касабулат.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
Мальта U21 — Казахстан U21 0:2
Голы: 0:1 Aybar Abdulla (52'), 0:2 Damir Kassabulat (72')
И, наконец, в группе А сборная Италии на чужом поле разгромила Сан-Марино со счетом 7:0. Дублем отметился Уилфред Гнонто, еще по голу на счету Лоренцо Пиролы, Кристиана Вольпато, Джованни Фаббиана, Франческо Пио Эспозито и Алессандро Бьянко.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
Сан-Марино U21 — Италия U21 0:7
Голы: 0:1 Лоренцо Пирола (5'), 0:2 Вильфред Ньонто (31'), 0:3 Вильфред Ньонто (39'), 0:4 Кристиан Вольпато (46'), 0:5 Giovanni Fabbian (53'), 0:6 Francesco Pio Esposito (пенальти) (62'), 0:7 Алессандро Бьянко (83')