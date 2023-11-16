ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»?
  • 22:17
    • «Сочи» по буллитам победил «Ладу», «Спартак» разгромил «Салават Юлаев»
  • 22:16
    • Лихтенштейн — Португалия: стартовые составы команд
  • 21:58
    • Испания уверенно победила Кипр, Шотландии ушла от поражения в матче с Грузией
  • 21:34
    • «Локомотив» в зрелищном матче переиграл «Куньлунь»
  • 21:16
    • «Ак Барс» уверенно обыграл московское «Динамо»
    Все новости спорта

    Италия поиздевалась над Сан-Марино в отборе на молодежное Евро-2025, победы Грузии и Казахстана

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Сан-Марино Сборная Италии Футбол Италии Сборная Мальты Сборная Казахстана Сборная Греции Сборная Фарер Сборная Македонии Сборная Грузии
    Завершился ряд матчей квалификации Евро-2025 среди молодежных сборных.

    Молодежная сборная Италии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Молодежная сборная Италии

    В группе С сборная Грузии на выезде переиграла команду Северной Македонии со счетом 1:0. Единственным голом отметился Саба Мамацашвили.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    Северная Македония U21 — Грузия U21 0:1
    Гол: 0:1 Saba Mamatsashvili (54') Предупреждение: Mario Ilievski (90 + 11')

    В группе G сборная Греции в родных стенах одолела команду Фарерских островов — 3:0. Авторами голов стали Христос Цолис, Георгиос Кутциас и Николаос Зуглис.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    Греция U21 — Фарерские острова U21 3:0
    Голы: 1:0 Христос Дзолис (5'), 2:0 Георгиос Куциас (51'), 3:0 Nikolaos Zouglis (57') Удаление: Георгиос Куциас (80')

    В группе В Казахстан в гостях справился с Мальтой с результатом 2:0. Точными ударами отличились Айбар Абдулла и Дамир Касабулат.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    Мальта U21 — Казахстан U21 0:2
    Голы: 0:1 Aybar Abdulla (52'), 0:2 Damir Kassabulat (72')

    И, наконец, в группе А сборная Италии на чужом поле разгромила Сан-Марино со счетом 7:0. Дублем отметился Уилфред Гнонто, еще по голу на счету Лоренцо Пиролы, Кристиана Вольпато, Джованни Фаббиана, Франческо Пио Эспозито и Алессандро Бьянко.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    Сан-Марино U21 — Италия U21 0:7
    Голы: 0:1 Лоренцо Пирола (5'), 0:2 Вильфред Ньонто (31'), 0:3 Вильфред Ньонто (39'), 0:4 Кристиан Вольпато (46'), 0:5 Giovanni Fabbian (53'), 0:6 Francesco Pio Esposito (пенальти) (62'), 0:7 Алессандро Бьянко (83')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Чехия снова обыграет Польшу?
  • Польша — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Амосов — Джексон
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Петтис — Микс
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шаблий — Фрейре
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры