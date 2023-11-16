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    Словакия — Исландия смотреть онлайн

    16.11.2023 в 22:45 начнется матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J Словакия — Исландия

    Футбол Сборная Словакии Сборная Исландии
    В 22:45 16.11.2023 Словакия и Исландия начнут матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J.

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    Словакия — Исландия

    Последний матч между собой: Исландия — Словакия 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Словакия»).

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