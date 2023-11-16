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    Словакия — Исландия. Ставка (к.2,08) и прогноз на чемпионат Европы-2024, 16 ноября 2023 года

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    Столп обороны Словакии Милан Шкриньяр
    Словакия у себя дома сыграет с Исландией в рамках отборочного турнира чемпионата Евро 2024 года. Игра состоится 15 ноября, 22:45 (мск). Словакия — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 16 Ноября 2023 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 22:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Словакия

    После восьми матчей сборная Словакии уверенно идет на втором месте в своей группе с 16 очками и на пять опережает ближайшего преследователя сборную Люксембурга.

    Уже после матча с Исландией в случае как минимум ничейного исхода она обеспечит себе выход в финальную часть Евро-2024.В предыдущем туре словаки обыграли в гостях своего основного конкурента сборную Люксембурга со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Словакия — Исландия

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    Единственный гол забил Давид Дурис, выступающий в местном чемпионате. До этого словаки уступили сборной Португалии 2:3, став единственной командой, которая пока смогла забить главному фавориту.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Главными звездами Словакии считаются защитник Милан Шкриньяр (ПСЖ) и Станислав Лоботка (Наполи). Остальные игроки гораздо ниже уровнем. Немало в составе и ветеранов, лучшие годы которых позади.

    Исландия

    Сейчас сборная Исландии имеет в активе 10 очков и имеет лишь теоретические шансы на выход из группы. В последнем туре был уверенно обыгран Лихтенштейн со счетом 4:0.

    Дубль в той встрече оформил Гульфи Сигурдссон, выступающий сейчас в датском «Люнгбю» после скандального ухода из «Тоттенхэма». Также забивали Альфред Финбогасон (Эйпен), Хакон Харольдсон (Лилль).

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    • Если первые двое заслуженные ветераны, то последний представитель новой волны исландского футбола, которая постепенно выходит на первые роли в сборной. Но все равно состав еще несколько лет был значительно сильнее.

    По традиции Исландия проповедует силовой стиль игры, много борьбы на каждом участке поля, часто использует навесные передачи. В первом круге сборная Словакия победила в гостях со счетом 2:1. Единственный мяч забил в конце первого тайма Финбогасон.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, сборная Словакии идет фаворитом матча, на ее победу дают — 1,80. На Исландию — 4,80. Ничья — 3,80.

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    Для выхода в финальную часть Евро-2024 хозяевам достаточно не проиграть, поэтому они постараются сыграть прагматично и не сильно рисковать.

    Сборной Исландии, в свою очередь, необходима только победа, поэтому они будут стараться захватить инициативу, но не стоит забывать, что у Словакии сильнейшей линией является именно защита. По нашему мнению, отличным вариантом для ставки станет прогноз на то, что «Исландия не проиграет» за 2,08. Хозяев такой расклад вполне устроит.

    В качестве более рискового варианта можно попробовать взять прогноз на «тотал меньше 1,5» за 3,30. Словаки могут закрыться и взять нужный им результат.

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