Словакия у себя дома сыграет с Исландией в рамках отборочного турнира чемпионата Евро 2024 года. Игра состоится 15 ноября, 22:45 (мск). Словакия — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

После восьми матчей сборная Словакии уверенно идет на втором месте в своей группе с 16 очками и на пять опережает ближайшего преследователя сборную Люксембурга.

Уже после матча с Исландией в случае как минимум ничейного исхода она обеспечит себе выход в финальную часть Евро-2024.В предыдущем туре словаки обыграли в гостях своего основного конкурента сборную Люксембурга со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Словакия — Исландия 1X2Новым игрокам 1.753.655.10Бонус$9500

Единственный гол забил Давид Дурис, выступающий в местном чемпионате. До этого словаки уступили сборной Португалии 2:3, став единственной командой, которая пока смогла забить главному фавориту.

Все прогнозы на Евро-2024

Главными звездами Словакии считаются защитник Милан Шкриньяр (ПСЖ) и Станислав Лоботка (Наполи). Остальные игроки гораздо ниже уровнем. Немало в составе и ветеранов, лучшие годы которых позади.

Исландия

Сейчас сборная Исландии имеет в активе 10 очков и имеет лишь теоретические шансы на выход из группы. В последнем туре был уверенно обыгран Лихтенштейн со счетом 4:0.

Дубль в той встрече оформил Гульфи Сигурдссон, выступающий сейчас в датском «Люнгбю» после скандального ухода из «Тоттенхэма». Также забивали Альфред Финбогасон (Эйпен), Хакон Харольдсон (Лилль).

Если первые двое заслуженные ветераны, то последний представитель новой волны исландского футбола, которая постепенно выходит на первые роли в сборной. Но все равно состав еще несколько лет был значительно сильнее.

По традиции Исландия проповедует силовой стиль игры, много борьбы на каждом участке поля, часто использует навесные передачи. В первом круге сборная Словакия победила в гостях со счетом 2:1. Единственный мяч забил в конце первого тайма Финбогасон.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, сборная Словакии идет фаворитом матча, на ее победу дают — 1,80. На Исландию — 4,80. Ничья — 3,80.

Для выхода в финальную часть Евро-2024 хозяевам достаточно не проиграть, поэтому они постараются сыграть прагматично и не сильно рисковать.

Сборной Исландии, в свою очередь, необходима только победа, поэтому они будут стараться захватить инициативу, но не стоит забывать, что у Словакии сильнейшей линией является именно защита. По нашему мнению, отличным вариантом для ставки станет прогноз на то, что «Исландия не проиграет» за 2,08. Хозяев такой расклад вполне устроит.

В качестве более рискового варианта можно попробовать взять прогноз на «тотал меньше 1,5» за 3,30. Словаки могут закрыться и взять нужный им результат.