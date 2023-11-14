«Интер» может приобрести нападающего сборной Украины

Нападающий «Жироны» и сборной Украиныпопал в список трансферных целей миланского

«То, что Довбик в шорт-листе "Интера" — я точно знаю. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом — у меня тоже есть такая информация.

И для Довбика это тоже выставка. "Жирона" — клуб, не задерживающий у себя футболистов. Они их продают и за счет этого живут», — сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 13 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.