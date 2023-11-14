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    «Интер» может приобрести нападающего сборной Украины

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    Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик попал в список трансферных целей миланского «Интера».

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    «То, что Довбик в шорт-листе "Интера" — я точно знаю. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом — у меня тоже есть такая информация.

    И для Довбика это тоже выставка. "Жирона" — клуб, не задерживающий у себя футболистов. Они их продают и за счет этого живут», — сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 13 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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