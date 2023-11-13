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    «Интер» разобрался с «Фрозиноне» и вернулся на первое место в Серии А

    «Интер» — «Фрозиноне»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 12-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах переиграл «Фрозиноне» со счетом 2:0.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    Авторами забитых мячей стали Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Фрозиноне 2:0
    Голы: 1:0 Федерико Димарко (43'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (48') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Стефан де Врей, 61'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 81'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 81'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 69'), Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 70'), Лаутаро Мартинес Фрозиноне: Стефано Турати, Поль Лирола (Арийон Ибрахимович, 55'), Риккардо Маркицца, Калеб Околи, Иларио Монтеризи, Рейниер (Кайо Жорже, 82'), Матиас Соуле, Лука Маццители (Марко Брешианини, 34'), Marvin Cuni (Walid Cheddira, 55'), Anthony Oyono, Enzo Barrenechea (Giuseppe Caso, 82') Предупреждение: Марко Брешианини (71')

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» набрал 31 очко и сместил «Ювентус» с 1-го места в турнирной таблице Серии А. «Фрозиноне» с 15 очками на счету идет 12-м.

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