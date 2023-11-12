2-й таймЛиверпуль — БрентфордОнлайн
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    Вердер — Айнтрахт Ф смотреть онлайн

    12.11.2023 в 19:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Вердер — Айнтрахт Ф

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    В 19:30 12.11.2023 Вердер и Айнтрахт Ф начнут матч в немецкой Бундеслиге.

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    Вердер — Айнтрахт Ф

    Последний матч между собой: Айнтрахт Ф — Вердер 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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