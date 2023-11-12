В 17:00 12.11.2023 КамАЗ и Алания начнут матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

КамАЗ — Алания

Последний матч между собой: Алания — КамАЗ 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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