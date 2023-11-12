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    «Алания» должна без проблем разобраться с обескровленным соперником

    «КАМАЗ» — «Алания». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Первую лигу 12 ноября 2023 года

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    Опытный хавбек «Алании» Батраз Хадарцев
    «КАМАЗ» у себя дома сыграет с владикавказской «Аланией» в рамках 18-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 12 ноября, 18:00 (мск). «КАМАЗ» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Ноября 2023 года
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    «КАМАЗ»

    Команда Ильдара Ахметзянова и Александра Клонцака (главный тренер по документам) продолжает удивлять своим выступлением. Сейчас челнинцы располагаются на седьмом месте в Первой лиге.

    Обладая одним из самых маленьких бюджетом и имея огромные кадровые проблемы, «КАМАЗ» продолжает показывать очень качественный футбол. В последнем туре был обыгран «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0, который имеет громадные финансовые возможности и спокойно приглашает игроков из РПЛ.

    Единственный гол на счету молодого полузащитника Павла Горелова, для которого он стал первым в карьере в РПЛ. Также стоит сказать, что в основе вышел 16-летний воспитанник Ильяс Асилов, который еще учится в средней школе.

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    Он играл в стартовом составе, так как было больше некому. Все центральные защитники слегли по болезни или находятся в лазарете. На «одной ноге» вышел на поле и лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев, у которого особые счеты с Хабаровском, он просто не мог пропустить эту встречу.

    «Алания»

    В отличие от «КАМАЗа» у команды Олега Василенко практически нет кадровых проблем, но она все равно потеряла очки в Ярославле против «Шинника» (3:3). При этом «барсы» ушли от поражения, сравняв счет на последних минутах с пенальти.

    11-метровый уверенно исполнил «паненкой» опытный Батраз Хадарцев, который последние два сезона больше лечится, чем играет. Он вызвал много споров, а главный тренер соперника Хомуха разрядился гневной тирадой в адрес судейской бригады.

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    • Очередная потеря очков опустила «Аланию» уже на пятое место в турнирной таблице Первой лиге, которое не позволяет даже участвовать в стыковых матчах. В трех последних турах у владикавказского клуба всего два очка, для одного из главных претендентов на выход РПЛ, это очень мало.

    У команды Олега Василенко сейчас наметился некий дисбаланс в игре, она стала намного больше пропускать, чем в первой части сезона. Но для опытного тренера и столь сильного и мощного состава, думаем, это временные трудности.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры на победу «КАМАЗа» дают — 3,70. На успех «Алании» — 2,10. Ничья — 3,30.

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    Очередная потеря очков для «Алании» может стоить очень дорого, поэтому «барсы» должны всеми силами пытаться одержать победу. Имея в разы сильнее и опытнее состав, это не выглядит какой-то трудной задачей.

    У «КАМАЗа» по-прежнему много потерь в центре защиты, где в последнее время действуют школьник Асилов и номинальный крайний полузащитник Пальцев, а лидер Гаглоев не успевает вылечиться, так как очень нужен команде. У осетинского клуба и близко таких проблем нет, поэтому неплохим вариантом для прогноза станет «победа Алании» за 2,10.

    Чуть более рисковым вариантом станет ставка на то, что «КАМАЗ не забьет» за 2,48. Защита «Алании» довольно крепкая, отличный вратарь Солдатенко, тогда как у хозяев есть потери в линии нападения.

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    «КАМАЗ» — «Алания»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Алания» должна без проблем разобраться с обескровленным соперником
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