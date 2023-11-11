Григорян: У «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер клубов РПЛподелился ожиданиями от матча междув 15-м туре РПЛ.

«Сама структура игры "Краснодара" — ей очень тяжело противостоять тому стилю, который демонстрирует "Зенит".

Преимущество в этом матче будет у "Зенита". Говорю не только про игровое преимущество, прежде всего, про результат.

У "Краснодара" есть Кордоба. По сути дела, единственный игрок, который с ним справился, — это Мойзес, речь об игре с ЦСКА. Кордоба как центральный нападающий имеет подавляющее преимущество во всех видах единоборств над всеми центральными защитниками, с которыми сталкивается.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Краснодар"

Что касается Эдуарда Сперцяна — это уникальное явление для российского футбола с точки зрения его видения игры и мастерства. Эдуард способен сделать результат», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.