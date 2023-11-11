ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичATP Finals 2023. Джокович — главный фаворит, Медведев и Рублев в одной группе, а Алькарас, кажется, не готов
  • 09:30
    • Зидан может стать генменеджером «Марселя»
  • 08:16
    • Мудрик может покинуть «Челси» в январе
    Все новости спорта

    Григорян: У «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Краснодар РПЛ Футбол России
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

    Александр Григорян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Григорян

    «Сама структура игры "Краснодара" — ей очень тяжело противостоять тому стилю, который демонстрирует "Зенит".

    Преимущество в этом матче будет у "Зенита". Говорю не только про игровое преимущество, прежде всего, про результат.

    У "Краснодара" есть Кордоба. По сути дела, единственный игрок, который с ним справился, — это Мойзес, речь об игре с ЦСКА. Кордоба как центральный нападающий имеет подавляющее преимущество во всех видах единоборств над всеми центральными защитниками, с которыми сталкивается.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Краснодар"

    Что касается Эдуарда Сперцяна — это уникальное явление для российского футбола с точки зрения его видения игры и мастерства. Эдуард способен сделать результат», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем кончится битва за первое место в РПЛ?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Мюнхенский клуб добьется разгромной победы
  • «Бавария» — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Магнитка» сумеет оторваться от прямого конкурента
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры