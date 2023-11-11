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    «Зенит» — «Краснодар». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит»
    11-го ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Ноября 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Зенит»

    После ухода Малкома в начале нынешнего сезона «Зенит» начал перестраиваться. Команда потеряла немало очков на старте, но сейчас дела у «сине-бело-голубых» гораздо лучше. «Зенит» даже может вернуться на 1-ю строчку, если победит «Краснодар» в предстоящем матче.

    Стоит отметить, что после 14-и туров «Зенит» — самая результативная команда лиги. Команда забила 29 голов при 13-и пропущенных. За 6 встреч на своем поле «Зенит» отличился 14-ю забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Зенит — Краснодар

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  • 1.624.305.40Бонус$9500
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    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей. В последней домашней встрече «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1), сделав результат уже в 1-м тайме.

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    Сейчас у «Зенита» появился новый лидер, который тащит за собой. Форвард Матео Кассьера за 13 встреч в РПЛ забил 11 голов и сделал голевую передачу, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

    Предстоящая встреча очень важна для «Зенита», ведь сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ. Сможет ли команда Сергея Семака подвинуть соперника с вершины таблицы? Судя по последним матчам, «Зенит» действительно хорош, эту команду сложно обыграть.

    «Краснодар»

    Кто бы мог подумать, что «Краснодар» — один из главный претендентов на чемпионство в РПЛ после 14-и туров. Да, пока рановато говорить об этом, но команда Владимира Ивича, кажется, не собирается останавливаться.

    Несмотря на это, «Зенит» наступает на пятки «Краснодару». Команда Ивича опережает конкурента лишь на 2 балла и предстоящий матч между этими коллективами может все перевернуть.

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    • Стоит отметить, что у «Краснодара» лучшая оборона в лиге. Команда пропустила всего 9 мячей за 14 встреч при 23-х забитых, хотя в последних поединках «Краснодар» выдал пару суперрезультативных матчей.

    В последних 15-и матчах команда проиграла только ЦСКА (0:1), а во всех остальных встречах «Краснодар» непременно набирал хотя-бы один балл. В последнем туре команда обыграла «Крылья Советов» (2:1).

    В последней очной встрече между «Краснодаром» и «Зенитом» команды сыграли вничью со счетом 2:2. Команда Ивича могла победить, но пропустила 2-й гол на 90+7-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Зенит», коэффициент на победу которого равен 1.62. Успех «Краснодара» оценивается в 5.40, ничья — в 4.30.

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    Обе команды находятся на приличном уровне. Можно предположить, что команды вновь устроят голевую перестрелку, забив друг другу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 3 больше за 2.15.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.80.

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    «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Команды организуют голепад в Санкт-Петербурге?
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