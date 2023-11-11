«Зенит»
После ухода Малкома в начале нынешнего сезона «Зенит» начал перестраиваться. Команда потеряла немало очков на старте, но сейчас дела у «сине-бело-голубых» гораздо лучше. «Зенит» даже может вернуться на 1-ю строчку, если победит «Краснодар» в предстоящем матче.
Стоит отметить, что после 14-и туров «Зенит» — самая результативная команда лиги. Команда забила 29 голов при 13-и пропущенных. За 6 встреч на своем поле «Зенит» отличился 14-ю забитыми мячами.
Коэффициенты матча Зенит — Краснодар
У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей. В последней домашней встрече «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1), сделав результат уже в 1-м тайме.
Сейчас у «Зенита» появился новый лидер, который тащит за собой. Форвард Матео Кассьера за 13 встреч в РПЛ забил 11 голов и сделал голевую передачу, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.
Предстоящая встреча очень важна для «Зенита», ведь сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ. Сможет ли команда Сергея Семака подвинуть соперника с вершины таблицы? Судя по последним матчам, «Зенит» действительно хорош, эту команду сложно обыграть.
«Краснодар»
Кто бы мог подумать, что «Краснодар» — один из главный претендентов на чемпионство в РПЛ после 14-и туров. Да, пока рановато говорить об этом, но команда Владимира Ивича, кажется, не собирается останавливаться.
Несмотря на это, «Зенит» наступает на пятки «Краснодару». Команда Ивича опережает конкурента лишь на 2 балла и предстоящий матч между этими коллективами может все перевернуть.
Стоит отметить, что у «Краснодара» лучшая оборона в лиге. Команда пропустила всего 9 мячей за 14 встреч при 23-х забитых, хотя в последних поединках «Краснодар» выдал пару суперрезультативных матчей.
В последних 15-и матчах команда проиграла только ЦСКА (0:1), а во всех остальных встречах «Краснодар» непременно набирал хотя-бы один балл. В последнем туре команда обыграла «Крылья Советов» (2:1).
В последней очной встрече между «Краснодаром» и «Зенитом» команды сыграли вничью со счетом 2:2. Команда Ивича могла победить, но пропустила 2-й гол на 90+7-й минуте.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Зенит», коэффициент на победу которого равен 1.62. Успех «Краснодара» оценивается в 5.40, ничья — в 4.30.
Обе команды находятся на приличном уровне. Можно предположить, что команды вновь устроят голевую перестрелку, забив друг другу.
Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 3 больше за 2.15.
Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.80.