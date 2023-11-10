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    Руни назвал главные проблемы футбольного коллектива

    Футбол Бирмингем Чемпионшип Футбол Англии
    Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни уверен, что гаджеты и соцсети являются главной проблемой современного поколения футболистов и они негативно влияют на формирование монолитного коллектива в команде.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Я постоянно говорю с игроками о коммуникации. Не только здесь, но и в любой другой команде вы видите, что на поле не хватает людей, которые общаются на поле и помогают друг другу. Сколько времени люди проводят в своих телефонах, социальных сетях… Так легко вести разговоры по телефону и через эти платформы, а не с помощью самого важного — разговора с человеком лицом к лицу.

    Конечно, на футбольном поле всё изменилось с годами, в этом нет сомнений. Когда ты защитник, ты должен разговаривать с игроками полузащиты, просить их сместиться влево, вправо, добраться до мяча. Когда ты игрок полузащиты, ты должен разговаривать с игроками атаки, и это помогает твоим партнёрам по команде.

    Так устроен футбол, и так было всегда. Будучи защитником, ты можешь видеть больше, чем полузащитник, находясь сзади. То же самое касается вратаря и четвёрки защитников. Разговор помогает, и так всегда было на поле», — цитирует Руни телеграм-канал «Английский акцент».

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    Напомним, что Уэйн Руни в сентябре возглавил «Бирмингем», выступающий в английском Чемпионшип. Под его руководством команда сыграла четыре матча, один раз сыграла вничью и три раза уступила. Сейчас «Бирмингем» идет на 15-м месте.

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