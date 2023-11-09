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    Саутгейт: Двери сборной Англии открыты для Стерлинга

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    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу того, что он не вызвал форварда «Челси» Рахима Стерлинга на предстоящие матчи национальной команды в квалификации к Евро-2024.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Двери сборной открыты не только для Рахима, но и для других футболистов, в этом нет сомнений. Не имеет смысла лишний раз говорить о его игровых и личных качествах. Он является важной частью того пути, который мы прошли за последние несколько лет. Могу лишь повторить то, что говорил на последних нескольких пресс-конференциях, когда мы обсуждали состав сборной: команда играет действительно хорошо.

    Огорчил ли меня чем-либо Стерлинг? Нет, но кого я могу убрать из состава, чтобы поставить его? Как я только что сказал, есть несколько футболистов, которых на текущий момент нет в этой команде, потому что, например, они травмированы, но у них есть возможность вернуться в сборную. Мы всегда открыты для этого», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

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