«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:3, обзор голов

вырвал победу у(4:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манкунианцы» смогли открыть счет уже на 3-й минуте встречи. Нападающий команды Расмус Хойлунд получил изумительную передачу от Скотта Мактоминея и уже в пустые ворота отправил мяч в ворота.

На 28-й минуте все тот же Хойлунд сумел оформить дубль и удвоить преимущество своей команды. Игрок оказался в нужное время в нужном месте и после подбора совершил сильный удар. Без шансов для голкипера соперника — 2:0.

На 42-й минуте встречи ключевой форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд получил прямую красную карточку. Судья принял такое решение после просмотра ВАР. «Манкунианцы» устались в меньшинстве.

Уже на 45-й минуте «Копенгаген» сумел воспользоваться численным преимуществом и сократить отставание до минимума. Нападающий команды Мохамед Эльюнусси получил мяч, узбавился от опеки в штрафной соперника и четко пробил в правый гол.

На 45+9-й минуте хозяева и вовсе умудрились сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», а форвард «Копенгагена» Диого Гонсалвеш уверенно пробил с точки — 2:2.

На 69-й минуте рефери поставил пенальти уже и «Копенгагену». Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш без труда отправил мяч в ворота.

Уже на 83-й минуте «Копенгаген» все-таки смог вновь сравнять счет. Полузащитник команды Лукас Лерагер низом отправил мяч в ворота после изумительной передачу в штрафную соперника — 3:3.

Спустя всего 4 минуты хозяева и вовсе вышли вперед. Форвард «Копенгагена» Руни Барджи продемонстрировал технику, пробив в одно касание. Игрок попал точно в правый угол ворот, принеся победу своей команде.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (3'), 0:2 Расмус Хёйлунн (28'), 1:2 Мохамед Эльюнуссип (45'), 2:2 Диогу Гонсалвеш (пенальти) (45 + 9'), 2:3 Бруну Фернандеш (пенальти) (69'), 3:3 Лукас Лерагер (83'), 4:3 Руни Барджи (87') Копенгаген: Камиль Грабара, Петер Анкерсен (Кристиан Николай Сёренсен, 70'), Денис Вавро (Николай Бойлесен, 78'), Кевин Дикс, Элиас Йелерт, Лукас Лерагер, Расмус Фальк, Виктор Классон, Диогу Гонсалвеш (Орри Оускарссон, 70'), Мохамед Эльюнуссип (Руни Барджи, 63'), Элиас Ашури (Джордан Ларссон, 78') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Джонни Эванс (Рафаэль Варан, 15'), Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Софьян Амрабат, 46'), Скотт МакТоминай, Расмус Хёйлунн (Мэйсон Маунт, 84'), Маркус Рашфорд Предупреждения: Денис Вавро (45 + 11'), Гарри Магуайр (90 + 1') Удаление: Маркус Рашфорд (42')

После этого матча «Копенгаген» занимает 2-е место в группе А Лиги чемпионов с 4 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.