«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:3, обзор голов

«Манкунианцы» смогли открыть счет уже на 3-й минуте встречи. Нападающий команды Расмус Хойлунд получил изумительную передачу от Скотта Мактоминея и уже в пустые ворота отправил мяч в ворота.
На 28-й минуте все тот же Хойлунд сумел оформить дубль и удвоить преимущество своей команды. Игрок оказался в нужное время в нужном месте и после подбора совершил сильный удар. Без шансов для голкипера соперника — 2:0.
На 42-й минуте встречи ключевой форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд получил прямую красную карточку. Судья принял такое решение после просмотра ВАР. «Манкунианцы» устались в меньшинстве.
Уже на 45-й минуте «Копенгаген» сумел воспользоваться численным преимуществом и сократить отставание до минимума. Нападающий команды Мохамед Эльюнусси получил мяч, узбавился от опеки в штрафной соперника и четко пробил в правый гол.
На 45+9-й минуте хозяева и вовсе умудрились сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», а форвард «Копенгагена» Диого Гонсалвеш уверенно пробил с точки — 2:2.
На 69-й минуте рефери поставил пенальти уже и «Копенгагену». Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш без труда отправил мяч в ворота.
Уже на 83-й минуте «Копенгаген» все-таки смог вновь сравнять счет. Полузащитник команды Лукас Лерагер низом отправил мяч в ворота после изумительной передачу в штрафную соперника — 3:3.
Спустя всего 4 минуты хозяева и вовсе вышли вперед. Форвард «Копенгагена» Руни Барджи продемонстрировал технику, пробив в одно касание. Игрок попал точно в правый угол ворот, принеся победу своей команде.
После этого матча «Копенгаген» занимает 2-е место в группе А Лиги чемпионов с 4 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.