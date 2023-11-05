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    Юран: ЦСКА проводил панические атаки, они не знали, что делать с мячом

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    Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал итог встречи против московского ЦСКА (2:3).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Сложно сразу после игры анализировать. Такие три мяча дурацкие. Что первый, что два других. Разберем, чего не хватило. Они что, перешли в четыре защитника?

    Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего. Самоотдача, желание было у парней. Играли и впереди неплохо, хотели выиграть, оно и давалось. Разберем эти моменты. Было видно, что ЦСКА не понимал, что делать, когда было 2:1. Они ускоряли, переходили на простой футбол. Мы их заставляли панические атаки проводить.

    В других матчах вы видели, что настроя не было? Сегодня не получилось, ничего, идем дальше, — сказал главный тренер "Пари НН".

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    После этого матча у ЦСКА стало 24 очка, у "Пари НН" на четыре меньше.

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