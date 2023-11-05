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    Осинькин о поражении «Крыльев»: В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (1:2).

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «В первом тайме не могу сказать, что огромная разница была. У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть, доминируя над хозяевами.

    В нашем состоянии с большим количеством травм мы в такую активную игру здесь играть не смогли. Во втором тайме попытались уже рисковать, оказывать давление немного с разреженной зоной в обороне. Учитывая качества Кордобы, пропускали моменты, и они были связаны с тем, что за любые мячи он мог зацепиться.

    В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры. Но "Краснодар" сейчас на первом месте. Случайно в конце первого круга на этом месте оказаться нельзя, поэтому поздравляю соперника с победой.

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    • С чем связана замена Салтыкова? Показалось, что он подсаживается, и ещё были определённые действия в обороне, и по объёму слишком много на него выпало, из‑за чего его надо приберечь. Мы решили так освежить игру», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

    После поражения от «Краснодара» «Крылья Советов» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют 11-го ноября с «Уралом».

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