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    «Краснодар» победил «Крылья Советов» и лидирует в РПЛ

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Краснодар» в родных стенах одолел «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    У «быков» отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. В составе «Крыльев Советов» отличился Владимир Писарский.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Крылья Советов 2:1
    Голы: 1:0 Джон Кордоба (16'), 2:0 Олакунле Олусегун (73'), 2:1 Владимир Писарский (85') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Жоау Батчи, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Ильзат Ахметов, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Никита Салтыков, Амар Рахманович Предупреждения: Ильзат Ахметов (44'), Гленн Бейл (71'), Фернандо Костанца (75'), Михайло Баньяц (87'), Александр Черников (89'), Владимир Хубулов (90+1')

    «Краснодар» (31 очко) обошел «Зенит» (29) и вновь лидирует в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» (22) идут на третьей позиции.

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