«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

«Краснодар» Фото: globallookpress.com
У «быков» отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. В составе «Крыльев Советов» отличился Владимир Писарский.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Крылья Советов 2:1
Голы: 1:0 Джон Кордоба (16'), 2:0 Олакунле Олусегун (73'), 2:1 Владимир Писарский (85') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Жоау Батчи, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Ильзат Ахметов, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Никита Салтыков, Амар Рахманович Предупреждения: Ильзат Ахметов (44'), Гленн Бейл (71'), Фернандо Костанца (75'), Михайло Баньяц (87'), Александр Черников (89'), Владимир Хубулов (90+1')
«Краснодар» (31 очко) обошел «Зенит» (29) и вновь лидирует в таблице РПЛ.
«Крылья Советов» (22) идут на третьей позиции.