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    УЕФА стал одним из организаторов премии «Золотой мяч»

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    УЕФА и Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L’Équipe, заключили соглашение с целью совместной организации «Золотого мяча» с 2024 года.

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    В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование, которое, как отмечается, сохранит прежнюю систему и независимость.

    «УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением.

    Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд.

    При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской "Золотой мяч", женский "Золотой мяч", трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу)», — говорится в заявлении УЕФА.

    При этом УЕФА перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе (награда вручалась с 2011 года).

    Напомним, 30 октября капитан сборной Аргентины Лионель Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

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