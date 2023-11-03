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    Рассказов: Соврал бы, если бы сказал, что не мечтаю о сборной России

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    Игрок «Крыльев Советов» Николай Рассказов отметил, что мечтает о вызове в национальную сборную России.

    Николай Рассказов
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    Николай Рассказов

    «Я бы соврал, сказав, что не мечтаю об этом. Как и любой человек, который с детства все время посвящал футболу, мечтаю играть на самом высоком уровне и в клубе, и в сборной. Помню, мальчишкой плакал, болея за нашу команду в 2008 году на чемпионате Европы. Это особое чувство и большая часть. Но тут все просто: хороших футболистов ни один тренер не станет игнорировать. Если игрок нужен, его вызовут.

    Так что мое дело — работать и доказывать, что я такого вызова достоин. А сидеть и ждать звонка — не мое», — сказал Рассказов «СЭ».

    До перехода в самарский клуб Рассказов играл за московский «Спартак».

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