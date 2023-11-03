ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола?
    Все новости спорта

    Оздоев: Какая разница, 50 человек вызовет Карпин в сборную или 100?

    Футбол Сборная России Футбол России ПАОК
    Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев рассказал, как реагирует на то, что его перестали вызывать в сборную России.

    Магомед Оздоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Оздоев

    «Это личное мнение Карпина, кого вызывать, кого не вызывать. Честно скажу, мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого — нет. Кого считает нужным, того приглашает. Это его выбор.

    Раньше у меня не было выходных в паузы сборных, а теперь они есть. Больше времени провожу с семьей.

    Но в сборную я всегда ездил с удовольствием. Потому что сборная — это сборная. К тому, что сейчас не вызывают, я абсолютно нормально отношусь. Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Всё равно турниров нет — только товарищеские матчи. Можно спокойно наигрывать футболистов, которые в дальнейшем смогут дать результат.

  • Романцев о критике в адрес Карпина: Людишки ждут повода выплеснуть накопившуюся желчь
  • Читайте по теме

    • Пусть проверяют, смотрят вживую. Он же не работает с ними каждый день — только с "Ростовом". Хочет и остальных кандидатов увидеть — молодых парней из "Оренбурга", "Нижнего" или "Урала". Пока есть возможность импровизировать, смотреть, почему бы нет? Я считаю, это нормально.

    Понятно, все хотят результат, но невозможно всегда выигрывать. Наверное, пока идет период адаптации. Какая разница, 50 человек вызовет или 100? По две тренировки в день, две команды — смотрят за всеми», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

    Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монпелье» забьют друг другу
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Киевское «Динамо» не уступит «горнякам»
  • «Динамо» К — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?
  • «Болонья» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры