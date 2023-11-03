Оздоев: Какая разница, 50 человек вызовет Карпин в сборную или 100?

Полузащитник ПАОКрассказал, как реагирует на то, что его перестали вызывать в сборную

«Это личное мнение Карпина, кого вызывать, кого не вызывать. Честно скажу, мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого — нет. Кого считает нужным, того приглашает. Это его выбор.

Раньше у меня не было выходных в паузы сборных, а теперь они есть. Больше времени провожу с семьей.

Но в сборную я всегда ездил с удовольствием. Потому что сборная — это сборная. К тому, что сейчас не вызывают, я абсолютно нормально отношусь. Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Всё равно турниров нет — только товарищеские матчи. Можно спокойно наигрывать футболистов, которые в дальнейшем смогут дать результат.

Пусть проверяют, смотрят вживую. Он же не работает с ними каждый день — только с "Ростовом". Хочет и остальных кандидатов увидеть — молодых парней из "Оренбурга", "Нижнего" или "Урала". Пока есть возможность импровизировать, смотреть, почему бы нет? Я считаю, это нормально.

Понятно, все хотят результат, но невозможно всегда выигрывать. Наверное, пока идет период адаптации. Какая разница, 50 человек вызовет или 100? По две тренировки в день, две команды — смотрят за всеми», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).