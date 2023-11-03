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    Динамо К — Шахтёр Д смотреть онлайн

    03.11.2023 в 18:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Динамо К — Шахтёр Д

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев Шахтер Донецк
    В 18:00 03.11.2023 Динамо К и Шахтёр Д начнут матч в украинской Премьер-лиге.

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    Динамо К — Шахтёр Д

    Последний матч между собой: Динамо К — Шахтёр Д 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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