«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 18:00 мск. «Динамо» К — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Для Мирчи Луческу настает момент истины. В случае неудачи в украинском «Классическом» румын, вероятно, покинет Киев.

Сейчас «Динамо» Киев находится на 7 месте в таблице. Между тем, киевляне не собираются выходить из чемпионской гонки.

Коэффициенты матча Динамо К — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 4.403.801.78Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Динамо» Киев не удержало победу над «Колосом» (1:1).

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Плюс ко всему, не сыграет в этой встрече ведущий форвард Владислав Ванат. Да и в психологическом аспекте не все ладно в динамовском королевстве.

Последняя победа над «горняками» случилась еще два с половиной года назад. Между тем, хитрец Луческу уж точно должен что-то придумать!

«Шахтер» Донецк

Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. «Горняки» сейчас только третьи, да и забивают не столь обильно: 20 мячей в 10 матчах.

Новый наставник Марино Пушич пока не успел полностью разобраться в новом для себя хозяйстве. Да и вообще, «горняки» не выглядят столь монолитными коллективом.

В своем последнем поединке «Шахтер» Донецк победил. Дончане вышли в полуфинал Кубка Украины, переиграв сумскую «Викторию» (3:0).

Есть у «горняков» и кадровые проблемы. Далеко не факт, что примет участие в матче получивший повреждение капитан команды Тарас Степаненко.

Наверняка «Шахтер» Донецк будет активен в атаке. Забивать в составе дончан уж точно есть кому, да и киевляне находятся в кризисе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.84.

На викторию «Динамо» Киев дают — 4.26, ничья оценена — в 3.75.

Киевлянам отступать дальше некуда, к тому же неудача в этой встрече может стоить Луческу должности .

Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.25.