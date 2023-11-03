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    Киевское «Динамо» не уступит «горнякам»

    «Динамо» К — «Шахтер» Д. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, УПЛ, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Шахтер» Д
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    Мирча Луческу
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 18:00 мск. «Динамо» К — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Ноября 2023 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 18:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Динамо» Киев

    Для Мирчи Луческу настает момент истины. В случае неудачи в украинском «Классическом» румын, вероятно, покинет Киев.

    Сейчас «Динамо» Киев находится на 7 месте в таблице. Между тем, киевляне не собираются выходить из чемпионской гонки.

    Коэффициенты матча Динамо К — Шахтёр Д

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Динамо» Киев не удержало победу над «Колосом» (1:1).

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    Плюс ко всему, не сыграет в этой встрече ведущий форвард Владислав Ванат. Да и в психологическом аспекте не все ладно в динамовском королевстве.

    Последняя победа над «горняками» случилась еще два с половиной года назад. Между тем, хитрец Луческу уж точно должен что-то придумать!

    «Шахтер» Донецк

    Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. «Горняки» сейчас только третьи, да и забивают не столь обильно: 20 мячей в 10 матчах.

    Новый наставник Марино Пушич пока не успел полностью разобраться в новом для себя хозяйстве. Да и вообще, «горняки» не выглядят столь монолитными коллективом.

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    • В своем последнем поединке «Шахтер» Донецк победил. Дончане вышли в полуфинал Кубка Украины, переиграв сумскую «Викторию» (3:0).

    Есть у «горняков» и кадровые проблемы. Далеко не факт, что примет участие в матче получивший повреждение капитан команды Тарас Степаненко.

    Наверняка «Шахтер» Донецк будет активен в атаке. Забивать в составе дончан уж точно есть кому, да и киевляне находятся в кризисе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.84.

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    На викторию «Динамо» Киев дают — 4.26, ничья оценена — в 3.75.

    Киевлянам отступать дальше некуда, к тому же неудача в этой встрече может стоить Луческу должности.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.25.

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    «Динамо» К — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» не уступит «горнякам»
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