Артета: Я разочарован, и ответственность лежит на мне

Главный тренер «Арсенала»высказался о вылете из 1/8 финала Кубка английской лиги от «Вест Хэма» (1:3).

«Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно рьяно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждёт, насколько важной будет игра.

В целом мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад, уже забыто. Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел намного большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.

После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над "Ньюкаслом". Мы должны прочувствовать эту боль», — приводит слова Артеты Sky Sports.