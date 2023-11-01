начнут матч в 14:00 в кубке России по футболу, 01.11.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Форте» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «СКА-Хабаровск»).

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