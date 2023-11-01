«Форте»
Эта команда ныне выступает во второй лиге. Причем «Форте» находится на 8 месте из 10 команд своей зоны.
Главным бичом команды является оборона. В воротах «Форте» побывало уже 26 мячей в 16 сыгранных поединках.
В предыдущем туре первенства «Форте» добыл три зачетных пункта. Дома команда уверенно переиграла «Чертаново» (4:2).
Ободряет и действующая трехматчевая победная серия. В двух из трех этих поединков «Форте» оставлял свои ворота сухими.
Хозяева явно будут пытаться дать бой хабаровчанам. Тем паче, последние не столь уверенно выглядят в гостевых поединках.
«СКА-Хабаровск»
Эта команда сражается за выход в РПЛ. «СКА-Хабаровск» сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы, на 6 очков отставая от зоны стыков.
С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 16 матчах первенства подопечные Романа Шаронова настреляли всего 18 мячей.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл важнейшую викторию. Дома хабаровчане переиграли «Ленинградец» (2:1).
В Кубке команда Шаронова явно намерена пройти как можно дальше. Да и обыгрывать представителя второй лиги гости обязаны.
Наверняка «СКА-Хабаровск» будет активно атаковать. Гости имеют довольно качественный подбор исполнителей во всех линиях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.98.
На викторию «Форте» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.46.
«СКА-Хабаровск» по всем параметрам
Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.28.