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    Хабаровчане оперативно разберутся с «Форте»

    «Форте» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Кубок России, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Форте» — «СКА-Хабаровск»
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    Роман Шаронов
    «Форте» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 14:00 мск. «Форте» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Форте
  • Россия. Кубок
    •  Форте 14:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Форте»

    Эта команда ныне выступает во второй лиге. Причем «Форте» находится на 8 месте из 10 команд своей зоны.

    Главным бичом команды является оборона. В воротах «Форте» побывало уже 26 мячей в 16 сыгранных поединках.

    В предыдущем туре первенства «Форте» добыл три зачетных пункта. Дома команда уверенно переиграла «Чертаново» (4:2).

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    Ободряет и действующая трехматчевая победная серия. В двух из трех этих поединков «Форте» оставлял свои ворота сухими.

    Хозяева явно будут пытаться дать бой хабаровчанам. Тем паче, последние не столь уверенно выглядят в гостевых поединках.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда сражается за выход в РПЛ. «СКА-Хабаровск» сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы, на 6 очков отставая от зоны стыков.

    С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 16 матчах первенства подопечные Романа Шаронова настреляли всего 18 мячей.

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    • В минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл важнейшую викторию. Дома хабаровчане переиграли «Ленинградец» (2:1).

    В Кубке команда Шаронова явно намерена пройти как можно дальше. Да и обыгрывать представителя второй лиги гости обязаны.

    Наверняка «СКА-Хабаровск» будет активно атаковать. Гости имеют довольно качественный подбор исполнителей во всех линиях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Форте» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.46.

    «СКА-Хабаровск» по всем параметрам выглядит сильнее соперника, что быстро продемонстрирует на деле.

    Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.28.

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    «Форте» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Хабаровчане оперативно разберутся с «Форте»
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