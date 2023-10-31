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    Месси: Меня не интересует, лучший ли я в истории

    Футбол Интер Майами ПСЖ Барселона Золотой мяч
    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как реагирует, когда его называют лучшим игроком в истории.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

    «Не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, вообще не думаю об этом.

    Для меня подарок уже то, что люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное.

  • Месси ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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    • Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», — приводит слова 36-летнего аргентинца TyC Sports.

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