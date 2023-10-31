Месси: Меня не интересует, лучший ли я в истории

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
В понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».
«Не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, вообще не думаю об этом.
Для меня подарок уже то, что люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное.
Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», — приводит слова 36-летнего аргентинца TyC Sports.