Классен: Переход Медины из ЦСКА в «Спартак» — это сильно

Футболист «Спартака»высказался о голевой передаче на полузащитникав матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.

«По важности голевая передача на Медину в матче с ЦСКА для меня не менее ценна, чем голы "Пари НН"? Конечно. Ведь это моё первое голевое действие в РПЛ, тем более в матче с таким принципиальным соперником. Я подал, а Медина здорово исполнил. Кстати, я ещё до игры сказал Хесусу, что ему нужно отличиться, ведь он забивал нам за армейцев всего несколько месяцев назад. Конечно, прямой переход из ЦСКА в "Спартак" — это сильно. Я такому трансферу, честно говоря, удивился. Это можно сравнить с переходом в дортмундскую "Боруссию" из "Шальке". Даже не знаю, бывали ли такие когда-нибудь… Но Хесус быстро вписался в нашу команду, стал своим.

Как получилось так удачно найти передачей голову парагвайца? Тренерский штаб отмечал, что нужно пытаться делать подачи за дальнего защитника. В прошлом сезоне похожим образом отличился в дерби Промес. Конкретно Хесуса я в том эпизоде не видел, но заметил, что в свободной зоне есть наш игрок», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».

Ранее «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ в гостях проиграл «Факелу» со счетом 0:2.