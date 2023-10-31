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    Классен: Переход Медины из ЦСКА в «Спартак» — это сильно

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    Футболист «Спартака» Леон Классен высказался о голевой передаче на полузащитника Хесуса Медину в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «По важности голевая передача на Медину в матче с ЦСКА для меня не менее ценна, чем голы "Пари НН"? Конечно. Ведь это моё первое голевое действие в РПЛ, тем более в матче с таким принципиальным соперником. Я подал, а Медина здорово исполнил. Кстати, я ещё до игры сказал Хесусу, что ему нужно отличиться, ведь он забивал нам за армейцев всего несколько месяцев назад. Конечно, прямой переход из ЦСКА в "Спартак" — это сильно. Я такому трансферу, честно говоря, удивился. Это можно сравнить с переходом в дортмундскую "Боруссию" из "Шальке". Даже не знаю, бывали ли такие когда-нибудь… Но Хесус быстро вписался в нашу команду, стал своим.

    Как получилось так удачно найти передачей голову парагвайца? Тренерский штаб отмечал, что нужно пытаться делать подачи за дальнего защитника. В прошлом сезоне похожим образом отличился в дерби Промес. Конкретно Хесуса я в том эпизоде не видел, но заметил, что в свободной зоне есть наш игрок», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».

    Ранее «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ в гостях проиграл «Факелу» со счетом 0:2.

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