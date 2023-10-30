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    Эмполи — Аталанта смотреть онлайн

    30.10.2023 в 20:30 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Эмполи — Аталанта

    Футбол Серия A Эмполи Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:30 30.10.2023 Эмполи и Аталанта начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

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    Эмполи — Аталанта

    Последний матч между собой: Аталанта — Эмполи 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эмполи» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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