30 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии сыграют «Эмполи» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Эмполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

Болельщики «Эмполи» не могут быть довольны результатами команды. Клуб находится на 17-м месте и рискует опуститься в зону вылета.

«Эмполи» набрал 7 очков в девяти встречах. На данный момент одержаны две победы. В предыдущем туре «Эмполи» приятно удивил своих фанатов, одолев в гостях «Фиорентину» (2:0).

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У «Эмполи» невероятно слабая атака. Команда забила в девяти матчах только три гола. Это самый низкий показатель в Серии А.

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В последних двух домашних встречах у «Эмполи» наметился хоть какой-то прогресс. 27 сентября клуб взял верх над «Салернитаной» (1:0), а потом сыграл вничью с «Удинезе» (0:0). Команда стала меньше пропускать. Против «Аталанты» защитникам нужно действовать крайне сосредоточенно.

«Аталанта»

«Аталанта» на этой неделе провела матч в Лиге Европы со «Штурмом». Итальянский клуб в численном большинстве не смог одержать победу. Команды сыграли вничью 2:2.

В Серии А клуб из Бергамо на данный момент занимает шестое место. Команда, за которую выступает Алексей Миранчук, набрала 16 очков в девяти играх.

«Аталанта» находится не так далеко от лидирующего «Интера». Клуб отстает от «нерадзурри» на шесть очков. Подопечным Гасперини нельзя оступаться, иначе потом конкурентов будет очень трудно догнать.

Фанаты «Аталанты» рассчитывают на победу своей команды. Один из аутсайдеров Серии А с такой слабой игрой в нападении вряд ли преподнесет сенсацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аталанты» можно поставить за 1.66. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.30. Ничья оценена — в 4.30.

Гости являются фаворитами. «Эмполи» вряд ли на своем поле остановит команду Миранчука.

Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) гола с коэффициентом 2.70.

Еще один наш прогноз — в матче обе команды не забьют за 2.01.