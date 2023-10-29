начнут матч в 17:00 в чемпионате Италии по футболу, 29.10.2023.

Последний матч между собой: Удинезе — Монца 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монца» — «Удинезе». Коэффициент ставки — 3.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Монца»).

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