«Монца»
Кадровые проблемы и обстоятельства не позволили хозяевам продлить беспроигрышную серию до шести поединков. Ранее команда одержала две победы подряд, а до этого сыграла 3 раза вничью.
В прошлом туре «Монца» проиграла «Роме» со счетом 0:1. Во время поединка был дисквалифицирован защитник Данило Д'Амброзио, который теперь не сыграет в предстоящем матче.
Коэффициенты матча Монца — Удинезе
Из положительных результатов в октябре у «бело-красных» сухие победы над «Сассуоло» (1:0) и «Салернитаной» (3:0). В турнирной таблице «Монца» занимает 11-е место с 12 очками на счету.
Помимо Д'Амброзио у команды не сыграют Папу Гомес, Джанлука Капрари и Армандо Иццо.
«Удинезе»
«Удинезе» находится в зоне вылета на 18-й строчке. За 9 туров клуб разжился лишь 6 очками. На его счету нет ни одной победы.
До предстоящего матча «маленькие зебры» 3 раза играли вничью. На своем поле команда разошлась миром с «Дженоа» (2:2). Это было на старте октября. Позже гости сыграли по нулям с «Эмполи».
В последнем туре у «Удинезе» была мировая с «Лечче» (1:1). Поражений в этом сезоне у «черно-белых» только 3, однако все 3 соперника из топ-5. Это «Фиорентина» (0:2), «Наполи» (1:4) и «Ювентус» (0:3).
Таким образом, чаще всего в этом сезоне «Удинезе» играет вничью. У команды насчитывается 6 подобных результатов.
Прогноз и ставка
2.10 и 3.55 — такие котировки дают букмекеры на победу оной и другой команды.
В нынешнем сезоне «Монца» ни разу не проиграла на своем поле и прошлые два поединка она отыграла на ноль. «Удинезе» не проигрывал командам, которые идут ниже 5-го места.
Нас ждет упорная борьба, в которой возможна ничья. Команды сыграли 2:2 в последнем очном матче. Ставка на этот исход принимается с коэффициентом 3.55.
Также прогнозируем тотал меньше 2.5, так как именно такой результат чаще всего встречается у команд в этом сезоне.