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    В матче будет ничья?

    «Монца» — «Удинезе». Ставки (к. 3.55) и прогноз на футбол, Серия А, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Удинезе»
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    Дани Мота
    29 октября в 16:00 мск стартует матч 10-го тура чемпионата Италии, в котором «Монца» примет «Удинезе». «Монца» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 17:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Монца»

    Кадровые проблемы и обстоятельства не позволили хозяевам продлить беспроигрышную серию до шести поединков. Ранее команда одержала две победы подряд, а до этого сыграла 3 раза вничью.

    В прошлом туре «Монца» проиграла «Роме» со счетом 0:1. Во время поединка был дисквалифицирован защитник Данило Д'Амброзио, который теперь не сыграет в предстоящем матче.

    Коэффициенты матча Монца — Удинезе

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    Из положительных результатов в октябре у «бело-красных» сухие победы над «Сассуоло» (1:0) и «Салернитаной» (3:0). В турнирной таблице «Монца» занимает 11-е место с 12 очками на счету.

    Все прогнозы на Серию А

    Помимо Д'Амброзио у команды не сыграют Папу Гомес, Джанлука Капрари и Армандо Иццо.

    «Удинезе»

    «Удинезе» находится в зоне вылета на 18-й строчке. За 9 туров клуб разжился лишь 6 очками. На его счету нет ни одной победы.

    До предстоящего матча «маленькие зебры» 3 раза играли вничью. На своем поле команда разошлась миром с «Дженоа» (2:2). Это было на старте октября. Позже гости сыграли по нулям с «Эмполи».

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    • В последнем туре у «Удинезе» была мировая с «Лечче» (1:1). Поражений в этом сезоне у «черно-белых» только 3, однако все 3 соперника из топ-5. Это «Фиорентина» (0:2), «Наполи» (1:4) и «Ювентус» (0:3).

    Таким образом, чаще всего в этом сезоне «Удинезе» играет вничью. У команды насчитывается 6 подобных результатов.

    Прогноз и ставка

    2.10 и 3.55 — такие котировки дают букмекеры на победу оной и другой команды.

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    В нынешнем сезоне «Монца» ни разу не проиграла на своем поле и прошлые два поединка она отыграла на ноль. «Удинезе» не проигрывал командам, которые идут ниже 5-го места.

    Нас ждет упорная борьба, в которой возможна ничья. Команды сыграли 2:2 в последнем очном матче. Ставка на этот исход принимается с коэффициентом 3.55.

    Также прогнозируем тотал меньше 2.5, так как именно такой результат чаще всего встречается у команд в этом сезоне.

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    «Монца» — «Удинезе»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. В матче будет ничья?
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