«Брест» — «ПСЖ»: счет матча 2:3 (1:2)

В матче 10-го тура французской Лиги 1на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 2:3. Причем, по ходу матча хозяева отыгрались с 0:2. Победный гол на счету Киллиана Мбаппе.

Парижане на 16-й минуте открыли счет. Гол на счету 17-летнего вундеркинда Заира-Эмри.

Спустя 12 минут преимущество гостей удвоил Киллиан Мбаппе, голевой пас ему отдал Ли Кан Ин.

Но «Брест» смог забить гол в раздевалку, отличился Стив Мунье.

А в начале второго тайма Жереми Ле Дуарон неожиданно сделал счет 2:2.

Команде Луиса Энрике пришлось включиться на полную, но забить она смогла лишь на 89-й минуте. Дубль сделал Киллиан Мбаппе, который сначала не забил пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — ПСЖ 2:3 Голы: 0:1 Уоррен Заир-Эмери (16'), 0:2 Килиан Мбаппе (28'), 1:2 Стив Мунье (43'), 2:2 Жереми ле Дуарон (52'), 2:3 Килиан Мбаппе (89') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Жереми ле Дуарон (Мартин Сатриано, 71'), Махди Камара (Жонас Мартен, 71'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 65'), Ромен дель Кастильо (Ашраф Дари, 83'), Стив Мунье (Матиас Перейра Лаж, 82') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Эрнандес, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш (Рандаль Коло Муани, 63'), Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис, Перейра Данилу, Килиан Мбаппе (Норди Мукиэле, 90'), Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 63'), Ли Кан Ин (Витор Феррейра, 74') Предупреждения: Лилиан Брассье (86'), Жонас Мартен (87'), Ашраф Хакими (87'), Марко Бизот (88'), Фабиан Руис (88'), Килиан Мбаппе (90'), Рандаль Коло Муани (90 + 4')

После этого матча «ПСЖ» остался на втором месте с 21 очком. «Брест» располагается на шестой строчке с 15 баллами.