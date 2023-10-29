ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»
  • 17:02
    • «ПСЖ» вырвал победу на последних минутах
  • 16:34
    • «Кальяри» выиграл у «Фрозиноне», уступая 0:3
    Все новости спорта

    «ПСЖ» вырвал победу на последних минутах

    «Брест» — «ПСЖ»: счет матча 2:3 (1:2)

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест ПСЖ
    В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 2:3. Причем, по ходу матча хозяева отыгрались с 0:2. Победный гол на счету Киллиана Мбаппе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Парижане на 16-й минуте открыли счет. Гол на счету 17-летнего вундеркинда Заира-Эмри.

    Спустя 12 минут преимущество гостей удвоил Киллиан Мбаппе, голевой пас ему отдал Ли Кан Ин.

    Но «Брест» смог забить гол в раздевалку, отличился Стив Мунье.

    А в начале второго тайма Жереми Ле Дуарон неожиданно сделал счет 2:2.

    Команде Луиса Энрике пришлось включиться на полную, но забить она смогла лишь на 89-й минуте. Дубль сделал Киллиан Мбаппе, который сначала не забил пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — ПСЖ 2:3
    Голы: 0:1 Уоррен Заир-Эмери (16'), 0:2 Килиан Мбаппе (28'), 1:2 Стив Мунье (43'), 2:2 Жереми ле Дуарон (52'), 2:3 Килиан Мбаппе (89') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Жереми ле Дуарон (Мартин Сатриано, 71'), Махди Камара (Жонас Мартен, 71'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 65'), Ромен дель Кастильо (Ашраф Дари, 83'), Стив Мунье (Матиас Перейра Лаж, 82') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Эрнандес, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш (Рандаль Коло Муани, 63'), Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис, Перейра Данилу, Килиан Мбаппе (Норди Мукиэле, 90'), Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 63'), Ли Кан Ин (Витор Феррейра, 74') Предупреждения: Лилиан Брассье (86'), Жонас Мартен (87'), Ашраф Хакими (87'), Марко Бизот (88'), Фабиан Руис (88'), Килиан Мбаппе (90'), Рандаль Коло Муани (90 + 4')

    После этого матча «ПСЖ» остался на втором месте с 21 очком. «Брест» располагается на шестой строчке с 15 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Медведев накажет Синнера в финале?
  • Медведев — Синнер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Не стоит ждать тут много голов
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры