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    Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм смотреть онлайн

    29.10.2023 в 17:00 начнется матч в АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм

    Футбол АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Фулхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 29.10.2023 Брайтон энд Хоув Альбион и Фулхэм начнут матч в АПЛ.

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    Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм

    Последний матч между собой: Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.51.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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