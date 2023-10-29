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    «Чайкам» победы не видать!

    «Брайтон» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, АПЛ, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Фулхэм»
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    Дэнни Уэлбек
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Брайтон»

    Эта команда традиционно считается грозой авторитетов. «Брайтон» сейчас занимает довольно высокое 7 место в таблице.

    Причем «Брайтон» в 9 поединках наколотил уже 22 мяча в ворота соперников. А вот в обороне бардак: 18 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм

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    В минувшем туре чемпионата «Брайтон» потерпел коллизию. Команда уступила «Манчестер Сити», хотя и дала бой чемпиону (1:2).

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    Зато в Лиге Европы «чайки» добыли викторию. Команде Роберто Де Дзерби удалось разделаться с кризисным «Аяксом» (2:0).

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. «Брайтон» потенциально может пободаться за попадание в топ-5.

    «Фулхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне наверняка будет сражаться за выживание. Правда, «Фулхэм» сейчас пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Фулхэма» настреляли всего лишь 8 мячей в 9 матчах чемпионата.

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    • В минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Дачники» по всем статьям уступили «Тоттенхэму» (0:2).

    Особенно ощущается потеря Александра Митровича. Без сербского бомбардира атака «коттеджеров» выглядит откровенно бледно.

    Вообще, победы даются «дачникам» крайне натужно. В 9 матчах АПЛ «Фулхэм» выиграл всего лишь три раза.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Фулхэма» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.78.

    «Фулхэм» традиционно успешно противостоит «Брайтону», и уж точно постарается оторваться от опасной зоны.

    Наш прогноз — Победа «Фулхэма» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.

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    «Брайтон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. «Чайкам» победы не видать!
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