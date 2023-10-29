«Брайтон» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Эта команда традиционно считается грозой авторитетов. «Брайтон» сейчас занимает довольно высокое 7 место в таблице.

Причем «Брайтон» в 9 поединках наколотил уже 22 мяча в ворота соперников. А вот в обороне бардак: 18 пропущенных мячей.

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В минувшем туре чемпионата «Брайтон» потерпел коллизию. Команда уступила «Манчестер Сити», хотя и дала бой чемпиону (1:2).

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Зато в Лиге Европы «чайки» добыли викторию. Команде Роберто Де Дзерби удалось разделаться с кризисным «Аяксом» (2:0).

Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. «Брайтон» потенциально может пободаться за попадание в топ-5.

«Фулхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне наверняка будет сражаться за выживание. Правда, «Фулхэм» сейчас пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Фулхэма» настреляли всего лишь 8 мячей в 9 матчах чемпионата.

В минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Дачники» по всем статьям уступили «Тоттенхэму» (0:2).

Особенно ощущается потеря Александра Митровича. Без сербского бомбардира атака «коттеджеров» выглядит откровенно бледно.

Вообще, победы даются «дачникам» крайне натужно. В 9 матчах АПЛ «Фулхэм» выиграл всего лишь три раза.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.59.

На викторию «Фулхэма» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.78.

«Фулхэм» традиционно успешно противостоит «Брайтону» , и уж точно постарается оторваться от опасной зоны.

Наш прогноз — Победа «Фулхэма» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.