«Брайтон»
Эта команда традиционно считается грозой авторитетов. «Брайтон» сейчас занимает довольно высокое 7 место в таблице.
Причем «Брайтон» в 9 поединках наколотил уже 22 мяча в ворота соперников. А вот в обороне бардак: 18 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм
В минувшем туре чемпионата «Брайтон» потерпел коллизию. Команда уступила «Манчестер Сити», хотя и дала бой чемпиону (1:2).
Зато в Лиге Европы «чайки» добыли викторию. Команде Роберто Де Дзерби удалось разделаться с кризисным «Аяксом» (2:0).
Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. «Брайтон» потенциально может пободаться за попадание в топ-5.
«Фулхэм»
Эта команда в нынешнем сезоне наверняка будет сражаться за выживание. Правда, «Фулхэм» сейчас пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Фулхэма» настреляли всего лишь 8 мячей в 9 матчах чемпионата.
В минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Дачники» по всем статьям уступили «Тоттенхэму» (0:2).
Особенно ощущается потеря Александра Митровича. Без сербского бомбардира атака «коттеджеров» выглядит откровенно бледно.
Вообще, победы даются «дачникам» крайне натужно. В 9 матчах АПЛ «Фулхэм» выиграл всего лишь три раза.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.59.
На викторию «Фулхэма» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.78.
«Фулхэм»
Наш прогноз — Победа «Фулхэма» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.