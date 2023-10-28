«Жирона» — «Сельта»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала минимальную победу над(1:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 90+1-й минуте встречи. Полузащитник «Жироны» Янхель Эррера контролировал мяч у штрафной площади, а затем неожиданно пробил. Этот удар оказался голевым.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Сельта 1:0 Гол: 1:0 Янхель Эррера (90 + 1') Предупреждения: Ян Коуту (45 + 7'), Кевин Васкес (55'), Кристиан Стуани (77'), Унай Нуньес (77'), Хуанпе (82')

После этого матча «Жирона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Сельта» — на 18-й позиции (6 баллов).