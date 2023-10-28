ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед АнкалаевТитульник Анкалаева откладывается. Спорное решение в бою с Уокером спутало все карты
  • 00:01
    • «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас» в гостях
  • 23:41
    • «Дженоа» одержал минимальную победу над «Салернитаной» в матче Серии А
  • 23:31
    • «Майнц» избежал поражения в матче с «Бохумом», сравняв счет на 90+7-й минуте
    Все новости спорта

    Гол Эрреры на 90+1-й минуте обеспечил «Жироне» победу над «Сельтой»

    «Жирона» — «Сельта»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Жирона Сельта
    «Жирона» одержала минимальную победу над «Сельтой» (1:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 90+1-й минуте встречи. Полузащитник «Жироны» Янхель Эррера контролировал мяч у штрафной площади, а затем неожиданно пробил. Этот удар оказался голевым.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Сельта 1:0
    Гол: 1:0 Янхель Эррера (90 + 1') Предупреждения: Ян Коуту (45 + 7'), Кевин Васкес (55'), Кристиан Стуани (77'), Унай Нуньес (77'), Хуанпе (82')

    После этого матча «Жирона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Сельта» — на 18-й позиции (6 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Беллингем и бразильцы разорвут оборону «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Медведев проиграет Циципасу и «пролетит» мимо финала?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Спартак» переиграть «Факел»?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.82
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры